Nel cast della serie The Abandons, creata da Kurt Sutter (Sons of Anarchy), ci sarà anche Gillian Anderson.

L’attrice, che ha firmato l’accordo prima dello sciopero degli sceneggiatori, avrà il ruolo di Constance, la matriarca della famiglia Van Ness che ha ereditato una fortuna in campo minerario, e poi l’ha raddoppiata. Nonostante i pregiudizi nei confronti delle donne che esistono ancora in città, i suoi soldi, il suo fascino e la sua capacità di essere spietata hanno creato una rete di alleati politici. Per lei il potere, il benessere e il lignaggio hanno la priorità su tutto.

The Abandons racconterà una storia ambientata a metà del 1800 e seguirà alcune famiglie che vivono al confine e si ritrovano alle prese con una forza corrotta che cerca di farle spostare. Queste anime abbandonate decidono di unire le proprie tribù, formare una famiglia e reagire. Nel farlo la “giustizia” supera i confini della legge. Secondo la descrizione ufficiale, la serie esplorerà il confine tra sopravvivenza e legge, le conseguenze della violenza e il potere corrosivo dei segreti, mentre la famiglia continua a lottare per mantenere la propria terra.

Nel cast ci sarà anche Lena Headey.

Sutter sarà creatore, showrunner e produttore del progetto. Emmy Grinwis sarà invece parte del team dei produttori insieme a Stephen Surjik e Otto Bathurst.

