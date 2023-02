Ginny & Georgia 2 entra nella Top-10 di tutti i tempi su Netflix

La seconda stagione di Ginny & Georgia continua a superare traguardi importanti in termini di ascolti, confermando il grande successo della serie su Netflix.

Nonostante nella classifica settimanale dal 30 gennaio al 5 febbraio la serie abbia perso la prima posizione, battuta da Lockwood & Co. (che è uscita il 27 gennaio) con 39.4 milioni di ore visualizzate, si è comunque piazzata ancora al secondo posto con ben 38.1 milioni di ore, entrando di diritto nella top-10 delle serie in lingua inglese più viste di sempre nel primo mese di programmazione. È al decimo posto, subito dopo Inventing Anna (511 milioni di ore). La prima stagione non è in Top-10, a dimostrazione del gradimento che ha avuto e che ha spinto gli abbonati a vedere la seconda stagione quanto prima.

La seconda stagione ha infatti totalizzato 504.8 milioni di ore visualizzate dal 5 gennaio, manteendosi in testa per quattro settimane e raggiungendo la pirma posizione in 88 paesi.

Sul fronte film, You People rimane in testa alla classifica con altri 65.6 milioni di ore visualizzate: la commedia è nella top-10 di 90 paesi. Secondo posto per il documentario Pamela, a love story, con 24.3 milioni di ore visualizzate.

Da notare che per la settima settimana consecutiva Glass Onion: Knives Out rimane nella top-10, con altri 6.8 milioni di ore visualizzate.

Fonte: Top10