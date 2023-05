Netflix ha annunciato il rinnovo della serie Ginny & Georgia per due annate, facendo quindi ritornare il progetto sugli schermi per le stagioni 3 e 4.

Sarah Glinski (Degrassi: The Next Generation) sarà showrunner delle prossime stagioni sostituendo Debra J. Fisher, che ha avuto l’incarico nelle prime due.

Secondo le fonti di Deadline, Fisher e la creatrice Sarah Lampert da tempo non erano più in sintonia e Glinski è stata assunta prima dell’inizio dello sciopero degli sceneggiatori, avvenuto il 2 maggio.

La serie racconta la storia di Georgia Miller e di sua figlia Ginny, interpretate da Brianna Howey e Antonia Gentry, e del figlio della donna, Austin (Diesel La Torraca), dopo che si trasferiscono in una città del Massachusetts per iniziare un nuovo capitolo della propria vita.

Nella seconda stagione Ginny ha dovuto cercare un modo per gestire il fatto che sua madre sia un’assassina e abbia ucciso per proteggerla. La serie si era interrotta con un cliffhanger al termine di un momento felice per i protagonisti.

Nel cast ci sono anche Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack, Chelsea Clark e Katie Douglas.

La serie è prodotta da Lampert. Jeff Tahler, Glinski, Jenny Daly, Holly Hines, Daniel March, Lance Samuels, Daniel Iron e Armand Leo. Angela Nissel ha lavorato come sceneggiatrice e produttrice, mentre alla regia sono stati impegnati James Genn, Audrey Cummings, Daniskha Esterhazy, Sharon Lewis e Rose Troche.

Che ne pensate del rinnovo per due stagioni di Ginny & Georgia?

Fonte: Deadline

