Chris Colfer ha condiviso la sua reazione alla scoperta che una canzone di Kurt Hummel tratta dalla serie Glee è improvvisamente diventata virale sui social.

Alla terza posizione della TikTok Billboard Top 50, superando persino Beyoncé e la sua Texas Hol ‘Em, c’è infatti Rose’s Turn, tratta da un episodio dello show andato in onda nel 2010.

Colfer ha scritto online: “Cosa sta accadendo?”.

Il brano, come dimostra anche un post condiviso da Josh Peck su Instagram, viene usato per commentare i risultati del proprio duro lavoro che ora considerano, per vari motivi, futile.

La canzone Rose’s Turn è tratta dal musical Gypsy ed è stata scritta da Jule Styne e Stephen Sondheim. Kurt la interpreta nell’episodio della prima stagione intitolata Laryngitis in cui il giovane si accetta e va contro le aspettative del padre.

