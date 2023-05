Dianna Agron ha risposto alle teorie riguardanti la sua assenza nell’episodio di Glee dedicato alla memoria di Cory Monteith, intitolato The Quarterback.

L’interprete di Quinn Fabray, intervistata da Rolling Stone, ha risposto alle teorie che le fosse stato vietato di apparire nella puntata.

Dianna ha spiegato:

Non è vero. Penso ci siano così tante informazioni false lì fuori. Quella è la cosa più strana che devi imparare in questo settore: non commenti quello che non è vero, perché quello dà loro ancora più spazio.

Agron ha aggiunto:

Forse alla fine della mia carriera scriverò un libro ed entrerò nei dettagli su tutto quello che era davvero vero e davvero falso.

Ryan Murphy, parlando della puntata The Quarterback, aveva ammesso che era stata un’esperienza davvero difficile per il cast e, se si ritrovasse in quella situazione, forse non realizzerebbe quei momenti.

L’interprete di Quinn è comunque tornata tre volte nella stagione 6 di Glee, l’ultima, permettendo al personaggio di ricordare anche il suo rapporto con Finn, il personaggio di Cory Monteith.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Dianna Agron sulla sua assenza dall’episodio di Glee dedicato a Cory Monteith?

Fonte: Rolling Stone