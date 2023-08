Idina Menzel è tornata a parlare dela sua esperienza nella serie Glee, ammettendo che non è stato particolarmente entusiasmante interpretare la madre del personaggio di Lea Michele.

L’attrice, intervistata da Stellar Magazine, ha parlato di quando ha accettato il ruolo di Shelby pochi mesi dopo essere diventata madre per la prima volta. Idina ha sottolineato che aveva 39 anni, mentre Lea aveva compiuto 24 anni.

Idina ha sottolineato:

Sei preoccupata che non lavorerai più e poi le persone ti assumono per essere la madre di qualcuno quando, probabilmente, dovresti essere la sorella maggiore. Non è stato semplicemente grandioso per il mio ego.