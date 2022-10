Ryan Murphy ha svelato quali erano le idee iniziali per il personaggio di Mr Schuester nella serie Glee.

Durante il primo episodio del podcast And That’s What You REALLY Missed, il produttore e creatore della serie ha infatti svelato alcune delle caratteristiche che avrebbe dovuto avere il personaggio affidato a Matthew Morrison.

Il produttore ha svelato a Kevin McHale e Jenna Ushkowitz, interpreti di Artie Abrams e Tina Cohen-Chang, che aveva pensato a uno show musicale subito dopo l’accordo stretto con Fox:

Stavamo avendo queste conversazioni e stavo cercando di capire come procedere. Come un segno del destino, sono andato in palestra ed ero lì con un asciugamano quando un tizio è venuto da me e mi ha concesso uno script dicendo ‘Facevi parte di un coro, giusto?’. E ho risposto ‘Sì’. E allora ha replicato ‘Il mio amico ha scritto questa sceneggiatura e dovresti leggerla’.

Ryan Murphy ha pensato subito che lo script avesse un’idea perfetta per una serie, ma l’atmosfera fosse un po’ troppo dark per un network televisivo:

Mr. Schue, credo di ricordare, era dipendente dalle metanfetamine nello script di Ian. La versione vietata ai minori dello show su un coro con uno strano protagonista che stava perdendo il controllo… Avevo semplicemente bisogno di qualcosa di ottimista.

Il produttore ha quindi collaborato con Brennan modificando il pilot che, inizialmente, avrebbe dovuto avere una star della musica nel ruolo di Schue:

Quando stavamo scrivendo il pilot, non ne ho mai parlato prima, ma la parte era stata scritta per Justin Timberlake. Mr. Schue era stato scritto per Justin.

Fonte: Variety