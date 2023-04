John Stamos, ospite del podcast Good Guys condotto da Josh Peck, ha rivelato che aveva fatto licenziare le gemelle Olsen dalla serie Gli amici di papà quando avevano solo 11 mesi, cambiando però idea in un secondo momento.

L’attore ha spiegato:

Stavamo girando la scena. Io e Joey stavamo cambiando la bambina, okay? E Danny (interpretato da Bob Saget) se ne va e dice ‘Occupatevi dei ragazzi’. ‘Certo, tutto sotto controllo. Nessun problema’. Quindi stavamo portando la bambina al piano inferiore e andando in cucina, e la mettiamo giù. E si è messa a urlare. Entrambe lo hanno fatto. Volevano essere da qualsiasi altra parte, ma non lì. Quindi l’ho fatto, le ho fatte licenziare.