Gli Anelli del Potere: gli spettacolari concept art del settimo episodio

Manca un solo episodio al termine della prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Ancor prima che debuttasse, la serie ha fatto tanto parlare di sé, portando i tolkeniani e in generale i fan della trilogia di Peter Jackson a scontrarsi su più fronti. Tra polemiche e critiche, una delle cose su cui tutti sono andati più d’accordo è certamente l’aspetto visivo. Lo confermano senza se e senza ma, i nuovi concept art del settimo episodio che sono stati condivisi dalla pagina Twitter di Fellowship of Fans. Potete ammirarli qui sotto:

Le riprese della seconda stagione de Gli Anelli del Potere sono iniziate da poco nel Regno Unito, e gli showrunner hanno già annunciato che sarà più spettacolare e migliore della prima.La realizzazione di questi primi otto episodi è stata un’ampia curva di apprendimento anche per loro, e ammettono che ci sono alcune cose che non hanno funzionato come dovevano (in particolare alcuni momenti intimi che si scollegavano dall’epica generale). C’è tutto il tempo per correggere il tiro: la seconda stagione, tanto, difficilmente uscirà prima del 2024.

Che cosa ne pensate dei concept art del settimo episodio? Ditecelo nei commenti.