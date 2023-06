Il regista Juan Antonio Bayona è stato coinvolto nella realizzazione della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e ha svelato che sarebbe interessato a tornare sul set in futuro.

Il filmmaker, intervistato da ComicBook.com, ha spiegato:

Si è trattato di un’enorme responsabilità. Ho così tanto rispetto per i libri. Li ho letti quando ero un ragazzino e li ho riletti per prepararmi allo show. Sentivi la responsabilità di riportare una storia così meravigliosa sullo schermo.

Bayona ha aggiunto:

Il regista ha firmato le prime due puntate e ha spiegato:

Sfortunatamente non ho avuto il tempo di essere coinvolto nella seconda stagione. Stavo lavorando a un film che non ho ancora finito. Mi ha richiesto molto impegno. Sono stato in contatto con i ragazzi e con gli attori cercando di scoprire cosa sta accadendo, cosa accadrà. Sono davvero entusiasta nel vedere la stagione due. Tornerei certamente. Ho degli amici grandiosi coinvolti e mi piacerebbe collaborare nuovamente con lui.

Bayona ha quindi parlato dello show, ideato per concludersi dopo cinque stagioni:

Sono davvero eccitato per la storia. So il finale. So tutto quello che dovrebbe accadere e sono super entusiasta di vedere l’intero show, non solo una storia, il racconto intero.