Morfydd Clark ha svelato qualche dettaglio della sua esperienza nell’interpretare Galadriel nella serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ereditando così il ruolo da Cate Blanchett.

La giovane attrice, intervistata da ComicBook, ha confermato di essere una grande fan dei film diretti da Peter Jackson e della star del cinema:

Ero semplicemente ossessionata da lei e sapevo a memoria tutte le sue battute. Non potevo dimenticarmi quei film. Sono stati una parte enorme della mia infanzia.

Clark non ha però avuto modo di conoscere Cate Blanchett:

Non sono stata in contatto con lei, la regina in persona. Non riesco ancora a credere che il mio nome venga pronunciato in una stessa frase con lei perché la considero una dea, quindi è davvero surreale.

La protagonista della serie di Prime Video ha poi parlato del sostegno ricevuto dagli interpreti della saga cinematografica:

Gli Hobbit ci hanno dato un’enorme dimostrazione di sostegno quando hanno indossato quelle t-shirt con le orecchie da elfo in diverse razze e dicendo ‘Tutti sono benvenuti qui’. Orlando Bloom è stato assolutamente adorabile con Ismael Cruz Cordova. C’è stato del sostegno, ed è stato meraviglioso.

Le riprese della seconda stagione della serie Gli Anelli del Potere sono in corso in vista di un debutto in streaming su Prime Video nel 2024.

