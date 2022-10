Gli Anelli del Potere: Morfydd Clark sull’ossessione di Galadriel per Sauron

Una catastrofica eruzione vulcanica alla fine del sesto episodio de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha costretto gli abitanti delle Terre del Sud e i Númenóreani a cercare riparo, ma Galadriel è rimasta impassibile. La sua immobilità, nonostante il caos che la circondava, non era tanto un coraggio quanto un momento di completa e totale sconfitta. “Era completamente esausta e rammaricata, tanto da essere completamente immobilizzata e quasi grata di avere un momento di pace“, racconta a TVLine Morfydd Clark, che interpreta Galadriel. “Penso che sia completamente paralizzata dal senso di colpa, dalla paura, dalla rabbia e da migliaia di anni di storia“.

Il fratello di Galadriel, Finrod, morì durante la guerra degli elfi contro Morgoth più di mille anni prima degli eventi de Gli Anelli del Potere, e da allora Galadriel ha dedicato la sua vita a sradicare ogni residuo della presenza malvagia dell’Oscuro Signore. È per questo che si è gettata nei Mari Separanti piuttosto che tornare al rifugio elfico di Valinor e che è finita in compagnia del misterioso Halbrand delle Terre del Sud (Charlie Vickers).

All’inizio erano alleati riluttanti, ma il sesto episodio ha in qualche modo chiarito il fatto che i due condividano un legame speciale. Durante il corso della puntata, Halbrand ha rivelato di sentirsi libero combattendo al fianco di Galadriel, e lei ha confermato a sua volta.

“Con Galadriel, il problema è che non sente solo vibrazioni. Sente enormi e monumentali spostamenti di galassie ogni volta che percepisce qualcosa“, condivide Clark. “In qualche modo, quello che vede come un mortale senza speranza che ha trovato incagliato in mare l’ha cambiata per sempre. È stato davvero divertente esplorare la vulnerabilità di questo essere mitico, Galadriel. Abbiamo parlato molto di come mettere in scena il tutto, ed entrambi abbiamo pensato che guardarsi in faccia sarebbe stato troppo intenso. È come se fosse troppo, qualsiasi cosa stiano provando è troppo“.

Ci è voluta tutta la sua forza – e l’esortazione di Halbrand – per non uccidere il capo degli orchi quando questi l’ha paragonata a Morgoth. “Penso che ciò che la preoccupa di Adar sia il fatto che lei disprezzi lui e tutto ciò che rappresenta, eppure lui sembra vederla più chiaramente di chiunque altro”, spiega la Clark. “Questo la mette profondamente a disagio”.

Ha poi aggiunto che “ciò che mi è piaciuto molto di Galadriel in questa parte che stiamo esplorando è che è così lontana dall’etica di Tolkien. È alla deriva dalla sua comunità, è isolata e non è consapevole dei suoi limiti, e lui vede tutto questo“.

E ciò che Adar vedeva più chiaramente era la sua ossessione per Sauron. “In un certo senso è incredibilmente paranoica, e giustamente, perché [Sauron è] onnipotente, potrebbe essere ovunque, potrebbe essere chiunque“, spiega la Clark. “Adar lo sa, quindi gioca con lei perché può vedere le sue debolezze“.

