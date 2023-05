Peter Mullan interpreta Re Durin III nella serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e l’attore, intervistato da Collider, ha difeso le scelte prese dal suo personaggio, sottolineando in modo ironico la sua opinione riguardante gli elfi.

L’attore, parlando del fatto che Durin compie una scelta che praticamente lascia morire gli elfi, ha dichiarato:

Peter ha poi rivelato che non aveva ricevuto gli script delle puntate, potendo quindi solo leggere le proprie battute senza un reale contesto.

L’attore ha inoltre ammesso che non conosceva il mondo creato da J.R.R. Tolkien:

Oh beh, spero che nessun fan si arrabbi con me perché non conosco Tolkien e il suo mondo. Mi è totalmente sfuggito e ho amici che lo amano, ne conoscono tutti i dettagli. Io non ero un tipo da Signore degli Anelli. Apprezzavo, per quanto riguarda i classici, Dickens e Shakespeare, e Dostoevsky, ero un tipo maggiormente da Dostoevsky! Il Signore degli Anelli? Mai, no, non mi attirava. Mi è piaciuto il primo film diretto da Peter Jackson e, a parte quello, non ho visto niente degli altri. Non conoscevo nulla del mondo, ma mi piaceva l’idea di realizzare il progetto. Ho amato l’idea di andare in Nuova Zelanda, e ho amato l’idea di fare qualcosa che coinvolgesse tutto quel tipo di follia.