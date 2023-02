Gli Anelli del Potere: il principe William ha fatto visita al set insieme alla moglie Catherine e ai figli

La produzione della stagione 2 della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si è spostata nel Regno Unito e il principe William sembra abbia avuto l’occasione di compiere un tour esclusivo del set insieme alla moglie Catherine e ai figli George e Charlotte.

Secondo quanto riportato dal The Sun, i reali sono stati invitati a compiere un tour serale negli studi di Buttersteep Rise, ad Ascot.

I principi di Galles e i figli avrebbero quindi potuto vedere da vicino le scenografie e i costumi, oltre a incontrare e parlare con alcuni membri del cast.

L’erede al trono, come rivelato in passato da Martin Freeman, è un grande fan della saga creata da J.R.R. Tolkien e non si sarebbe quindi lasciato sfuggire l’occasione di immergersi nell’universo fantasy che è stato ricreato per il progetto targato Amazon.

Una fonte vicina alla produzione ha dichiarato:

Sono stati pesentati ai protagonisti e hanno potuto fare un tour del set. Per George e Charlotte è stata un’esperienza davvero entusiasmante e hanno amato la possibilità di poter vedere gli oggetti di scena e le scenografie. Louis è rimasto a casa perché era un po’ troppo tardi per lui. Erano accompagnati dalla sicurezza ed era una situazione piuttosto informale. Per il cast è stato un grande onore.

Per ora non sono state diffuse foto o altre informazioni riguardanti la visita al set della serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere del principe William e della sua famiglia?

Fonte: The Sun