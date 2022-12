Gli Anelli del Potere, il rinnovo per una terza stagione verrà annunciato nel 2023

Le riprese della seconda stagione di Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere sono in corso nel Regno Unito, ma in una nuova intervista pubblicata da Deadline il capo della divisione tv di Amazon Studios Vernon Sanders conferma che il rinnovo per una terza stagione sono imminenti, e un annuncio è previsto per il 2023.

Questo alla luce di un successo senza precedenti della prima stagione su Prime Video, i cui dati non sono stati resi pubblici con trasparenza ma che Amazon ha così suddiviso:

25 milioni di spettatori globali nel primo giorno di messa in onda

100+ milioni di spettatori globali finora per la serie

24 miliardi di minuti visualizzati in tutto il mondo

Vernon è entrato più nel dettaglio, spiegando che l’enorme investimento nell’acquisire i diritti della saga e produrre la serie è già stato ripagato:

È stato un successo enorme per noi. […] Finora è la nostra serie di fiction di maggior successo, quella che ci ha portato più abbonati finora. Dopo che abbiamo terminato di mandare in onda nuovi episodi, abbiamo visto una nuova ondata di abbonati sul servizio che volevano iniziare a vedere la serie. Abbiamo già annunciato che la serie ha superato i 100 milioni di spettatori, ma quel numero è cresciuto da allora, parliamo di milioni e milioni di spettatori in più. Abbiamo anche visto un’impennata di vendite dei libri. È stato un successo su tutti i fronti per la nostra compagnia, e per quanto sia stato costoso il nostro investimento è stato ripagato.

Sanders parla poi del rinnovo per una terza stagione e l’impegno a realizzare cinque stagioni:

Siamo assolutamente impegnati, e abbiamo tutte le ragioni per essere entusiasti. Hanno fatto un lavoro incredibile. Abbiamo iniziato a lavorare da due o tre mesi alla terza stagione, ma penso che le notizie arriveranno col nuovo anno. Bisogna pianificare e preparare tantissimo, per questo non abbiamo ancora fatto annunci. Ora siamo immersi nella seconda stagione, ma la notizia arriverà con l’anno nuovo.

Sanders aggiorna poi sulla seconda stagione e sullo spostamento della produzione dalla Nuova Zelanda al Regno Unito:

Sta andando alla grande. La prima stagione doveva impostare tantissime cose, quindi ora potremo divertirci a veder decollare la storia, con la rivelazione su Sauron. Penso che il pubblico possa aspettarsi una serie che, sebbene sia fedele a se stessa, aumenterà la posta in gioco. Ora che gli Anelli sono stati creati, potremo vedere cosa sono in grado di fare e come le varie fazioni del mondo gestiranno le implicazioni. Sarà davvero coinvolgente. Visiteremo nuove terre, e ci sarà una forte espansione nella seconda stagione. Parte del vantaggio di essere nel Regno Unito è che potremo girare in aree molto diverse da quelle della prima stagione. Potremo girare in tutta Europa, e questo si rifletterà sullo schermo. […] Saremo più rapidi nella produzione, rispetto alla prima stagione. Potremo investire più soldi direttamente sullo schermo, in termini di ambizione, perché sappiamo cosa vogliamo fare e come vogliamo farlo. E penso che anche il ritmo ne gioverà, in parte perché la storia non ha più bisogno di essere impostata, e vedremo alcuni personaggi di alcune terre andare in guerra. […] Posso dire che nella seconda stagione ci saranno battaglie più grandi, inclusi alcuni momenti iconici delle Appendici del Signore degli Anelli.

Infine, qualche anticipazione su Adar, che è stato sostituito con un altro attore:

Purtroppo non siamo riusciti a far funzionare le cose. E con una serie che ha così tanti protagonisti, sfortunatamente può capitare. Joseph è fantastico e ci ha offerto un’interpretazione incredibile. Siamo entusiasti del nuovo attore. Adar, nella seconda stagione, avrà delle dinamiche fantastiche, quindi vi invito a rimanere sintonizzati.

