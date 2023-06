Il regista Cory Barlog ha smentito le indiscrezioni che Dwayne Johnson sarà l’interprete di Kratos nella serie God of War, una co-produzione tra Prime Video e PlayStation Productions.

Il filmmaker, coinvolto anche come produttore esecutivo, ha risposto alle notizie apparse online che sostenevano The Rock stesse venendo considerato per la parte scrivendo:

Non ho letteralmente mai sentito parlare di tutto questo.

i have literally never heard anything about this. — the fake cory balrog (@corybarlog) June 26, 2023

L’indiscrezione era apparsa online e si era diffusa rapidamente, nonostante non ci fosse alcuna fonte vicina alla produzione che ne avesse parlato.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Dwayne Johnson non sia coinvolto nel casting della serie God of War?

Gli showrunner di God of War saranno Mark Fergus e Hawk Otsby, sceneggiatori di Children of Men e nel team di The Expanse, in collaborazione con Rafe Judkins, già alla guida di La ruota del tempo.

La serie racconterà la storia di Kratos, la divinità al centro della trama, che vive in esilio dopo un passato sanguinoso nell’Antica Grecia e decide di non cambattere più e vivere nel reame di Midgard. Quando la sua amata moglie muore, Kratos intraprende però un pericoloso viaggio per rispettare il suo ultimo desiderio e disperdere le ceneri da una cima di un monte. Kratos si rende presto conto che si tratta di una missione epica che metterà alla prova il legame tra padre e figlio e lo obbligherà a lottare contro nuove divinità e mostri per decidere il destino del mondo.

Fonte: ComicBook

