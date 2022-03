Il videogiocopotrebbe diventare unaprodotta per Prime Video: Amazon starebbe infatti conducendo delle trattative con PlayStation per trovare un accordo sul progetto.

Lo show live-action dovrebbe essere realizzato dai creatori e produttori di The Expanse, Mark Fergus e Hawk Ostby, e dallo showrunner della serie La ruota del tempo, Rafe Judkins, in collaborazione con Sony Pictures Television e PlayStation Productions.

Il franchise realizzato da Santa Monica Studio è composto da sette giochi e il primo ha debuttato nel 2005. Al centro della storia c’è l’ex guerriero spartano Kratos che intraprende un viaggio pericoloso per vendicarsi di Ares, il dio greco della guerra, dopo aver ucciso le persone che amava sotto la sua influenza. Dopo essere diventato lo spietato Dio della Guerra, Kratos si ritrova alla ricerca costante di un modo per cambiare il proprio destino.

Nel 2018 è stato messo in vendita un nuovo capitolo della storia in cui avviene un cambio di location e Kratos deve occuparsi anche del figlio Atreus. Prossimamente, inoltre, verrà realizzato un ottavo capitolo della storia, intitolato God of War: Ragnarok che sarà disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Che ne pensate della realizzazione di una serie tv ispirata al videogioco God of War? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline