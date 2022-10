Anders Holm farà parte del cast di Godzilla and the Titans, la nuova serie Legendary in produzione per Apple TV+.

Holm è noto soprattutto per aver co-creato e interpretato la serie di Comedy Central “Workaholics”. Ha partecipato anche a “Inventing Anna” e “The Mindy Project”. Apparirà infine anche nella prossima serie Disney+ “The Muppets Mayhem”.

La serie invece sarà ambientata tra il primo e il secondo film di Godzilla, e parlerà delle conseguenze della guerra di San Francisco. Shakman dirigerà i primi due episodi della serie, e ne sarà il produttore esecutivo. Oltre che per WandaVision, il regista è conosciuto per aver diretto episodi di Game of Thrones, The Boys, Mad Men e Fargo. Sarà anche il regista del prossimo Star Trek.

La sinossi della serie, è la seguente:

A seguito della colossale battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco svelando la sconvolgente realtà che i mostri sono veri, la serie esplora il viaggio di una famiglia alla scoperta dei propri segreti sepolti e di ciò che la collega all’organizzazione segreta nota come Monarch.

A produrre il progetto vi sarà la Legendary Television. Chris Black (Star Trek: Enterprise, Outcast) sarà showrunner. Tra i produttori anche Matt Fraction (Hawkeye), Joby Harold e Tory Tunnell della Safehouse Pictures e Hito Matsuoka e Takemasa Arita della Toho, casa di produzione proprietaria di Godzilla.

Cosa vi aspettate da Anders Holm in Godzilla and the Titans? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Variety