Legendary ha pubblicato la prima foto ufficiale di Godzilla and the Titans, la serie tv Apple TV+ ambientata nel Monsterverse.

Come potete vedere qui sotto, un libro misterioso, circondato da foto di mostri come lo stesso Godzilla.

La serie sarà ambientata tra il primo e il secondo film di Godzilla, e parlerà delle conseguenze della guerra di San Francisco. Shakman dirigerà i primi due episodi della serie, e ne sarà il produttore esecutivo. Oltre che per WandaVision, il regista è conosciuto per aver diretto episodi di Game of Thrones, The Boys, Mad Men e Fargo. Sarà anche il regista del prossimo Star Trek.

La sinossi della serie, è la seguente:

A seguito della colossale battaglia tra Godzilla e i Titani che ha raso al suolo San Francisco svelando la sconvolgente realtà che i mostri sono veri, la serie esplora il viaggio di una famiglia alla scoperta dei propri segreti sepolti e di ciò che la collega all’organizzazione segreta nota come Monarch.

A produrre il progetto vi sarà la Legendary Television. Chris Black (Star Trek: Enterprise, Outcast) sarà showrunner. Tra i produttori anche Matt Fraction (Hawkeye), Joby Harold e Tory Tunnell della Safehouse Pictures e Hito Matsuoka e Takemasa Arita della Toho, casa di produzione proprietaria di Godzilla.

