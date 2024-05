Will Ferrell sarà il protagonista di Golf, una nuova serie comedy per Netflix scritta da Ramy Youssef.

Will Ferrell e Ramy Youssef stanno co-creando “Golf”, al fianco di Josh Rabinowitz che ne sarà co-creatore.

Ferrell interpreterà una leggenda immaginaria del golf nei 10 episodi dello show. Anche Youssef apparirà sullo schermo, ma i dettagli riguardanti il ​​suo personaggio sono tenuti nascosti.

Youssef e Rabinowitz sono showrunner e produttori esecutivi insieme a Ferrell, Jessica Elbaum e Alix Taylor per Gloria Sanchez Productions; Rian Johnson, Ram Bergman e Nena Rodrigue per T-Street; e Andy Campagna per Cairo Cowboy di Youssef.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety

I film e le serie imperdibili