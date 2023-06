La star di Mercoledì Emma Myers sarà la protagonista dell’adattamento di BBC di A Good Girl’s Guide to Murder scritto da Holly Jackson.

Emma Myers sarà Pip Fitz-Amobi, intelligente e risoluta, dovrà scoprire se, cinque anni prima, la studentessa Andie Bell sia stata assassinata dal suo fidanzato Sal Singh. Ma se Sal Singh non è un assassino e il vero assassino è ancora là fuori, riuscirà a trovare la verità nascosta per tutto questo tempo?

Myers recita al fianco dell’esordiente Zain Iqbal, che interpreta Ravi nell’adattamento dei gialli più venduti di Holly Jackson. Poppy Cogan (Red Rose) è la showrunner e Dolly Wells (Dracula) sarà la regista.

La serie tv sarà girata in Inghilterra entro la fine dell’anno. Poppy Cogan si è occupata della sceneggiatura al fianco di Zia Ahmed, Ajoke Ibironke e Ruby Thomas, ed è prodotta da Florence Walker. I produttori esecutivi sono Matthew Read, Matthew Bouch e Frith Tiplady per Moonage Pictures, con Lucy Richer e Danielle Scott-Haughton per la BBC, e Wells, Holly Jackson e Cogan. BBC Studios, che detiene una partecipazione di minoranza in Moonage Pictures, si occuperà della distribuzione internazionale della serie.

Fonte: Deadline