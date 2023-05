Nella stagione 2 della serie Good Omens sono presenti anche Peter Davidson e Ty Tennant, il suocero e il figlio del protagonista David Tennant, e Neil Gaiman ha ora difeso il loro coinvolgimento nello show.

Lo scrittore, su Tumblr, ha infatti risposto a un fan che ha espresso il suo dissenso spiegando:

Ho pensato che fossimo stati fortunati nell’avere Peter Davidson in Good Omens 2. (Non ha fatto un’audizione. Gli abbiamo offerto la parte perché sono un suo fan fin dal 1978 e di Creature grandi e piccole. Ha fatto un lavoro incredibile e ti spezza il cuore, è divertente, ed è in qualche modo la bussola morale dell’episodio in cui è presente). Ty Tennant ha fatto un’audizione insieme ad altri attori e ha ottenuto il ruolo perché era il migliore. (Non sapevo chi fosse la sua famiglia quando lo abbiamo scelto. Mi è semplicemente piaciuto il video dell’audizione).

Gaiman ha poi ricordato che Sandra Dickinson, moglie di Peter, ha recitato nell’audiolibro di The Sandman, e ha commentato il fatto che Georgia Tennant e Anna Lundberg, partner nella vita di David Tennant e Michael Sheen, erano quasi state coinvolte nella seconda stagione della serie tratta dal libro che ha scritto con Terry Pratchett.

Gaimanh ha ribadito:

Mi dispiace che ti preoccupi delle performance di Peter e Ty, anche se ti prometto che non c’è nulla da preoccuparsi, e sono dispiaciuto dal fatto che ti preoccupi che il nostro possibile casting di Georgia e Anna in un’ipotetica e non ancora reale stagione 3 possa portare le persone a pensare a Staged e impedire di apprezzare Good Omens. (Se avessi saputo che le persone si sconvolgono così facilmente non sarei nemmeno apparso in Staged, nel caso in cui il mio nome all’inizio di Good Omens potesse distruggere la fragile illusione e rivelare alle persone che il David Tennant e il Michael Sheen che interpretano Crowley e Aziraphale sono attori).

Lo scrittore ha inoltre ricordato come nel 2017 fosse stato travolto dai commenti negativi per la scelta di Tennant e Sheen come star, opinione poi cambiata quando la serie ha debuttato sugli schermi. Neil Gaiman ha quindi sottolineato che le critiche sul cast lo fanno sorridere.

Che ne pensate? Ha fatto bene Neil Gaiman a difendere le scelte di Peter Davidson e Ty Tennant per il cast di Good Omens 2?

Potete trovare tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Tumblr

