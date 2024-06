Good Omens, rinnovata per una terza stagione, è uscita nel 2019 su Prime Video. La serie, tratta dal romanzo di Neil Gaiman e Terry Pratchett, segue la storia di un angelo (Michael Sheen) e un demone (David Tennant) che tentano di fermare l’Apocalisse. Nel cast della serie troviamo anche Adria Arjona nei panni della strega Anathema.

Racconta Arjona che voleva rinunciare a recitare nella serie a causa del forte stress.

Era troppa pressione. Ero così spaventata. Ed era il primo ruolo che mi fosse mai stato offerto direttamente, il che è così strano. Ero in un punto della mia carriera in cui non avrebbero dovuto offrirmi nulla.