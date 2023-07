Il 28 luglio ritornerà sugli schermi di Prime Video la serie Good Omens con il secondo capitolo della storia e Neil Gaiman ha ora parlato della possibilità che venga realizzata la stagione 3.

Lo scrittore, coinvolto come co-showrunner e produttore insieme a Douglas Mackinnon, ha raccontato a SFX che i prossimi episodi non sono legati all’idea che aveva avuto con Terry Pratchett per un nuovo libro. Le puntate saranno invece un collegamento tra l’adattamento del romanzo e l’idea avuta per la continuazione.

Gaiman ha raccontato:

Perché l’ipotetica stagione tre esiste, c’è una storia già presente, e non avevo la sensazione che si potesse passare direttamente dalla prima stagione a quella storia.

Lo scrittore ha ribadito:

Conoscevo la posta in gioco. Sapevo quali erano i parametri. Sapevo inoltre che avevo a disposizione David Tennant e Michael Sheen. Avevo gli angeli dalla trama della prima stagione. E con tutti quelli che volevo riportare, ma per cui attualmente non avevo spazio, non dovevo riportarli nella stessa versione.

La seconda stagione di Good Omens esplora nuove storie che ampliano il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel, un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley. Avendo vissuto sulla Terra sin dall’inizio dei tempi e una volta sventata l’apocalisse, Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

