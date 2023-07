The CW

Netflix ha annunciato che tutte e sei le stagioni di Gossip Girl sono disponibili da oggi sulla piattaforma.

Andata in onda per sei stagioni a partire dal 2007, Gossip Girl è una delle serie tv cult degli anni 2000. Nel cast tra gli altri anche Blake Lively, Leighton Meester e Penn Badgley.

5 parole, 20 lettere: Gossip Girl è su Netflix! 💄 pic.twitter.com/ZQgWC97YU7 — Netflix Italia (@NetflixIT) July 6, 2023

Un gruppo di studenti super privilegiati di Manhattan la fa sempre franca, ma un’anonima blogger osserva ogni loro mossa.

Della serie tv è stato realizzato anche un revival, durato solamente due stagioni, creato da Joshua Safran, sceneggiatore e produttore esecutivo della serie di partenza, e basata sulla serie di romanzi di Cecily von Ziegesar nonché sullo show originale sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage, il sequel vede un accattivante cast interpretare una nuova generazione dell’élite di Manhattan, con nuove storie raccontate in chiave ultra-contemporanea. Ancora più scandali e drammi e una nuovissima, sempre più temuta Gossip Girl, misteriosa e onnisciente narratrice della serie (cui in originale, proprio come nella serie madre, presta la voce Kristen Bell).

Nel cast Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak e Savannah Lee Smith. Con Todd Almond, Adam Chanler-Berat, Johnathan Fernandez e Jason Gotay.

Guarderete Gossip Girl su Netflix? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Twitter

I film e le serie imperdibili