Gossip Girl ha detto addio ai suoi fan con il finale della stagione 2 e lo showrunner Josh Safran ha ora spiegato quanto accaduto e cosa sarebbe accaduto in un’eventuale ritorno per il capitolo numero 3.

Nell’ultimo episodio Julien convince Zoya ad andare sul red carpet del Met Gala, dove dovrebbe “rivelarsi” come Gossip Girl, sperando che l’attenzione ingelosisca la vera persona che si occupa dell’account di Gossip Girl e riveli la propria identità. Nello show appare quindi Jonathan (Matt Doyle), marito di Eric, per provare a convincere la responsabile dell’account che Zoya stesse per “vendere la storia” di Gossip Girl.

Safran ha svelato che avevano provato a coinvolgere anche Connor Paolo, che nello show originale era Eric, ma era impegnato a girare un film. Gli sceneggiatori hanno quindi deciso di avere Matt sugli schermi, impegnato a raccontare la storia del loro matrimonio.

Nella puntata viene poi rivelato che è Kate la responsabile di Gossip Girl, situazione che porta anche la guest star Andy Cohen a compiere una battuta ironica.

I protagonisti vanno poi in Italia per festeggiare, dove gli spettatori scoprono qualche dettaglio riguardante il loro futuro. Luna ha suuccesso come modella, Julien si è avvicinato alla zia e ha scoperto dei segreti sulla vita della madre, Zoya sembra aver iniziato una relazione con un appassionato di teatro (Aaron Dominguez, che avrebbe dovuto essere una presenza regolare nella terza stagione), e Max stava affogando il dispiacere della fine della sua relazione con Aki e Audrey in Germania, quando qualcuno gli ha offerto di dare aiuto. Nella scelta post-credit, inoltre, Roger Menzies aveva offerto a Jordan un lavoro per trasformare Gossip Girl in un’app.

Safran ha ora svelato cosa sarebbe accaduto nella terza stagione: Kate, che è attualmente in prigione, sarebbe tornata anche se non in modo regolare. Gli autori avevano deciso che sarebbe arrestata nel quinto episodio della prima stagione, avendo stretto un accordo con Tavi Gevinson che prevedeva la sua presenza per una sola stagione, poi esteso. Lo showrunner ha poi aggiunto che nella terza stagione gli insegnanti sarebbero stati ancora più cattivi, considerando che la morale era stata abbandonata nella seconda stagione.

Safran ha poi confermato che Jordan “ha fatto un patto con il diavolo” ed è sempre stato un elemento previsto dagli autori che volevano mostrare cosa accadebbe se si rendesse “democratica” Gossip Girl.

Lo showrunner ha spiegato che Aaron Dominguez incontra i personaggi di Max, Audrey e Julien separatamente, dando a ognuno di loro un nome diverso:

Quando incontra Max è britannico, è americano quando incontra Zoya, è italiano quando incontra Julien ed è spagnolo quando incontra Audrey. Quelle sono le cose che ho tagliato quando siamo stati cancellati. Le persone avebbero detto ‘Chi è questo tizio che incontra tutti questi personaggi, fingendo di essere una persona diversa, e quale è il suo obiettivo?’.

La scena con Zoya, prima dei tagli, avrebbe alimentato i dubbi degli spettatori, mentre la versione finale è stata realizzata cercando di farla sembrare “dolce e romantica”. Safran ha ammesso:

Aaron avrebbe avuto delle cose realmente divertenti in futuro e sono triste che non si vedranno. Sarebbe stato una presenza regolare nella terza stagione.

Julien e Zoya, inoltre, non sanno molto della propria madre e non ci sarebbe stata una svolta in cui ritorna in scena perché Marion è morta. Julien avrebbe però scoperto che ci sono delle cose che il padre non le ha detto, e che Nick ha detto a Zoya, che non sono corrette. Nel finale originale non si rivelava inoltre l’identità della persona con cui parlava Julien.

Gli sceneggiatori, nella terza stagione, volevano mostrare le conseguenze del fatto che sia stata Luna a diventare una superstar, ottenendo ciò che loro non avrebbero mai nemmeno pensato di raggiungere, a differenza di quanto fatto dalla loro migliore amica. La situazione avrebbe quindi portato a gelosie e invidie, spingendole a unire le forze per sconfiggere Luna.

Nella terza stagione Audrey e Aki si sarebbero poi resi conto che sentivano la mancanza di Max, che sta invece cercando di andare avanti perché si sente troppo ferito. Una scena tagliata con Aaron avrebbe mostrato la giovane mentre osserva un dipinto e il ragazzo che sottolinea che sembra conoscere chi è ritratto nell’opera, prima che la conversazione faccia emergere quanto Audrey senta la nostalgia di Max. Joshua Safran ha ammesso lo fa soffrire che leggere online che la scelta presa dagli autori faccia pensare agli spettatori che volessero mostrare come le relazioni come quella dei tre personaggi non possano funzionare. Lo showrunner ha sottolineato:

Quella è una cosa che mi fa restare sveglio di notte, che il loro rapporto sia finito. Credo davvero che il poliamore sia reale e volevo che tornassero insieme. Nella mente di tutti loro erano destinati a stare insieme.

