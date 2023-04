Nel prossimo episodio di Gotham Knights vedrà la partecipazione di Veronica Cartwright come guest star, nei panni di Eunice Harmon.

L’episodio si intitolerà Bad to Be Good, e andrà in onda il 2 maggio negli Stati Uniti. Veronica Cartwright interpreterà Eunice Harmon, la figlia del macellaio di Gotham. Qui sotto potete vedere la prima foto e la sinossi dell’episodio.

UN LAVORO PER I GOTHAM KNIGHTS — Dopo una serie di furti d’arte a Gotham, Turner (Oscar Hayes) e i Cavalieri rivolgono la loro attenzione a un possibile collegamento con la Corte dei Gufi. Nel frattempo, Duela (Olivia Rose Keegan) e Carrie (Navia Robinson) cercano risposte su Talon da Eunice (la guest star Veronica Cartwright), e Rebecca (la guest star Lauren Stamile) chiedono aiuto ad Harvey (Misha Collins) dopo aver temuto che la sua vita fosse in pericolo. Nel cast anche Fallon Smythe, Tyler DiChiara e Anna Lore. Avi Youabian ha diretto l’episodio scritto da Alegre Rodriquez e Michelle Furtney-Goodman.

Non c’è ancora una data per l’uscita italiana di Gotham Knights. Vi avviseremo quando ci saranno ulteriori novità.

Cosa vi aspettate da Veronica Cartwright come guest star in Gotham Knights? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book