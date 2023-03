La serie Gotham Knights avrebbe potuto regalare una piccola reunion di Supernatural: Misha Collins ha infatti spiegato che hanno cercato di coinvolgere Jensen Ackles.

L’interprete di Harvey Dent nel nuovo show targato The CW ha raccontato:

Non so se posso rivelarlo, ma abbiamo cercato di trovare un modo per avere Jensen nel ruolo di Batman nello show. Era quasi tutto pronto ma, sfortunatamente, Jensen era impegnato in un altro show all’epoca e coordinare i tempi delle due serie è stato complicato.