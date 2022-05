ha ordinato ufficialmente una stagione diper la prossima annata televisiva e nella notte ha mostrato il logo ufficiale della serie.

Un account Twitter chiamato @TheCW_GothamK è stato creato a febbraio e mostra il logo di The CW al fianco di quello di Gotham Knights, e riporta una finestra di pubblicazione prevista per il 2023. Il logo consente ai fan di non confondere la versione live-action Gotham Knights con il videogioco in uscita questo ottobre.

Gotham Knights debutterà l’anno prossimo su The CW.

Nel cast della serie ci saranno Oscar Morgan come Turner Hayes, Olivia Rose Keegan nei panni di Duela Dent, Anna Lore che sarà Spoiler, Navia Robinson come Carrie Kelley, Fallon Smythe nel ruolo di Harper Row, Tyler DiChiara che interpreta suo fratello Cullen Row, e Misha Collins che reciterà nella parte di Harvey Dent, destinato a diventare il malvagio Due Facce.

Fonte: Comic Book