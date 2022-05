è stata una delle poche serie a cui è stato dato il via libera daper la prossima stagione televisiva, e dalle foto dal set spunta un primo sguardo al cappuccio di

Il producer di Gotham Knights, Jonathan Gabay, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram tante foto delle riprese della serie tv, tra cui spicca anche lo stesso Gabay con in mano il cappuccio di Batman, di colore azzurro. Potete vederlo nel post qui sotto:

Abbiamo terminato le riprese 10 giorni fa e oggi abbiamo ricevuto un ordine per la serie. Sono così entusiasta per Natalie, Chad e James, che hanno lanciato un’idea ambiziosa e fornito una sceneggiatura eccellente. Grato per Danny che lo ha diretto, e quindi oltre orgoglioso del cast meraviglioso, assemblato dal sempre fantastico David. Un cast con una chimica così incredibile, guardate quanto sono carini insieme in queste foto! Adoro ciascuno di loro e non vedo l’ora di vedere la loro ascesa. E grazie a Sarah, Greg e David per avermi permesso di sviluppare una serie ambientata nell’universo di Batman!

Immagino che il freddo di Toronto ne sia valsa la pena!