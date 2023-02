Dopo aver diffuso la sinossi della season premiere della terza stagione di Superman & Lois, il network americano ha finalmente diffuso quella dell’episodio pilota dell’attesissima Gotham Knights. Il debutto della serie è previsto per martedì 14 marzo alle 21.00 negli Stati Uniti, dopo la première della terza stagione di Superman & Lois.

EPISODIO PILOTA – Batman è morto e una polveriera è esplosa a Gotham City senza che il Cavaliere Oscuro la protegga. Sulla scia dell’omicidio di Bruce Wayne, il suo figlio adottivo Turner Hayes (Oscar Morgan) viene incastrato per l’uccisione del Crociato, insieme ai figli di alcuni nemici di Batman: Duela Doe (Olivia Rose Keegan), alias la Figlia del Joker, un’imprevedibile combattente e abile ladra nata nel manicomio di Arkham e abbandonata dal padre, Harper Row (Fallon Smythe), un ingegnere acerbo e spigliato che può aggiustare qualsiasi cosa, e suo fratello Cullen Row (Tyler DiChiara), un intelligente adolescente transgender stanco di essere gentile e accomodante. Con il carismatico e agguerrito procuratore distrettuale Harvey Dent (Misha Collins) e il GCPD sulle loro tracce, Turner potrà contare su alleati come la sua migliore amica e formidabile codificatrice Stephanie Brown (Anna Lore) e l’improbabile spalla di Batman Carrie Kelley (Navia Robinson). Ma i nostri Cavalieri impareranno presto che c’è una forza più grande e nefasta all’opera a Gotham City. Questa squadra di fuggitivi male assortiti deve unirsi per diventare la prossima generazione di salvatori, noti come “Gotham Knights”. Protagonista anche Rahart Adams nel ruolo di Brody March. Danny Cannon ha diretto l’episodio scritto da Natalie Abrams, Chad Fiveash e James Stoteraux.

Gotham Knights sarà prodotta da Warner Bros. Television e Berlanti Productions, come le altre serie DC in onda su The CW. Chad Fiveash, James Stoteraux e Natalie Abrams stanno scrivendo la sceneggiatura, mentre Fiveash e Stoteraux saranno produttori esecutivi insieme a Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden della Berlanti Productions. Abrams sarà il produttore esecutivo. Fiveash e Stoteraux sono attualmente produttori esecutivi di Batwoman e hanno partecipato a Gotham, Krypton e The Vampire Diaries. Abrams ha già lavorato per Batwoman, Supergirl e All American per The CW.

Nel cast anche Veronica Cartwright nel ruolo di Eunice Harmon, e Ethan Embry e Sunny Mabrey nei panni di Arthur e Crystal Brown, genitori di Stephanie Brown. Le riprese della prima stagione sono terminate da poco.