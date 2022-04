Nella serie, il nuovo progetto prodotto per The CW, potrebbe apparire in alcune scene anche, ovvero Batman.La storia sarà ambientata dopo la morte dell’eroe di Gotham City e mostrerà quello che accade quando il figlio adottivo del miliardario stringe un’improbabile alleanza con i figli dei villain più iconici della DC per scoprire la verità sull’omicidio del padre e mantenere l’ordine in città.

Un video dal set condiviso su TikTok mostra ora le roulotte usate dal cast e dalla troupe a Vancouver, tra cui una che ha il cartello Bruce Wayne. Alcuni avvistamenti confermano inoltre che Batman apparirà in alcune scene della serie.

Per ora non è chiaro se il personaggio sarà presente solo per mostrarne la morte o se stanno venendo girati dei flashback, tuttavia sarà interessante scoprire qualche nuovo dettaglio di questa versione del personaggio.

Tra gli interpreti della serie ci saranno Oscar Morgan come Turner Hayes, Olivia Rose Keegan nei panni di Duela Dent, Anna Lore che sarà Spoiler, Navia Robinson come Carrie Kelley, Fallon Smythe nel ruolo di Harper Row, Tyler DiChiara che interpreta suo fratello Cullen Row, e Misha Collins che reciterà nella parte di Harvey Dent, destinato a diventare il malvagio Due Facce.

Che ne pensate? Quanto spazio verrà dato secondo voi a Bruce Wayne nella serie Gotham Knights?

Fonte: The Direct