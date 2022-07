La nuova miniserie tratta dal romanzo Grandi Speranze ha ora delle foto ufficiali che mostrano Olivia Colman e Fionn Whitehead nei ruoli di Miss Havisham e Pip, l’orfano al centro del racconto la cui vita cambia dopo l’incontro con la donna, che vive in modo solitario ed Estella, la ragazza che ha adottato.

Nel cast delle sei puntate ci sono anche Shalom Brune Brune-Franklin nel ruolo di Estella che appare nel secondo scatto, Ashley Thomas, Johnny Harris, Hayley Squires, Owen McDonnell, Trystan Gravelle, Rudi Dhrmalingam e Matt Berry.

Alla guida dell’adattamento prodotto da BBC e FX c’è Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders e Taboo, che ne ha scritto la sceneggiatura continuando la collaborazione con le emittenti che prevede la realizzazione di alcuni progetti tratti dalle opere di Dickens.

Nel team dei produttori ci sono anche Tom Hardy, Ridley Scott, Dean Baker, David W. Zucker e Kate Crowe.

Le riprese sono attualmente in corso in vista di una messa in onda in inverno.

Che ne pensate delle foto tratte da Grandi Speranze che mostrano anche Olivia Colman? Lasciate un commento!

Fonte: Variety