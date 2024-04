In Italia, la serie ha debuttato in chiaro il 20 gennaio 2015 su Italia 1.

Ormai è quasi un anno che The Flash è giunta alla sua conclusione. E per il suo protagonista, Grant Gustin è tempo di andare avanti, a partire da uno spettacolo a Broadway, Water for elephants.

Intervistato da The Wrap, l’attore ha raccontato questa nuova esperienza e in che modo è diversa dall’interpretare Barry Allen.

In uno show come The Flash o nella maggior parte degli show televisivi, si gira un episodio in circa otto o dieci giorni, e non abbiamo lo script per molto tempo prima di girarlo. E quindi, non abbiamo molto tempo per pensare a cosa vogliamo fare, o preoccuparci di cosa vogliamo fare, dobbiamo solo iniziare a prepararlo e poi farlo. Quindi, spesso tornavo a casa dopo aver girato una scena e pensavo: “Ecco cosa avrei dovuto fare”.

Continua spiegando invece com’è recitare in teatro:

Abbiamo avuto cinque, sei settimane di prove e poi anteprime prima di aprire ufficialmente, dove abbiamo scoperto cose. Ma sto ancora scoprendo delle cose mentre facciamo gli spettacoli. Nel bel mezzo di uno spettacolo, un momento ti colpisce diversamente o senti la battuta di qualcun altro diversamente da come avevi pensato.

Conclude raccontando quella che per lui è la differenza più grande tra i due spettacoli.

The Flash esiste dagli anni ’50. E ho sempre saputo che con Flash tutto sarebbe stato sempre più grande di me, capisci? Ho avuto la fortuna di farne parte. E quel lascito esiste da molto prima che io nascessi. E continuerà a esistere anche molto tempo dopo che me ne sarò andato. E ho la possibilità di far parte di quel lascito, che è davvero speciale. Water for Elephants è lo stesso in quanto sarà sempre più grande di te. Stai solo ottenendo di far parte di qualcosa. Ma questo non esiste da così tanto tempo. Aveva l’adattamento cinematografico, ma tante persone non lo conoscono, ovviamente.

The Flash della CW è andato in onda per ben 9 stagioni e 184 episodi. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

