Grease: Rise of the Pink Ladies si è conclusa questa settimana su Paramount+ e molti fan si stanno chiedendo se verrà rinnovata per una seconda stagione. La serie si è conclusa con un divertente cliffhanger e ha lasciato intendere alcune novità per il futuro, tra cui l’eventuale aggiunta di Blanche, il personaggio interpretato da Dody Goodman sia in Grease che in Grease 2. Blanche è la segretaria di Miss McGee, la direttrice che ha interpretato il personaggio in Grease. Blanche è la segretaria di Miss McGee, la preside interpretata da Eve Arden nei film. Nella serie prequel, Miss McGee è l’assistente della preside della Rydell High ed è interpretata da Jackie Hoffman. Nel finale di stagione, la signorina McGee è alla ricerca di un’assistente, il che significa che probabilmente Blanche potrebbe fare la sua comparsa semmai lo show venisse rinnovato. Recentemente, ComicBook.com ha avuto l’opportunità di parlare con Marisa Davila (Jane Facciano) e Tricia Fukuhara (Nancy Nakagawa). Il noto sito americano ha chiesto alle due attrici se avevano qualche idea di casting per Blanche e, di conseguenza, hanno condiviso i loro cameo da sogno per lo show.

“Oh wow. Dovrei davvero riflettere sulla mia risposta“, ha detto Davila quando le è stato chiesto se avesse qualcuno in mente per il ruolo di Blanche. “Devo pensarci attentamente. Tuttavia, considerando che si tratta degli anni ’50, sono una grande fan di Mrs. Maisel. Penso, ‘Ok, Rachel Brosnahan ha finito quella serie. Potrebbe venire a essere negli anni ’50 con noi’… E potrebbe anche interpretare Midge Maisel nel nostro show. Credo che vivano nello stesso universo, quindi penso che sarebbe davvero divertente. So che non rispondo direttamente alla tua domanda, ma… sì, ancora una volta, penso che dovrei riflettere su Ms. Blanche. Oh, sarebbe così fantastico.”

“Voglio dire, la lista potrebbe continuare all’infinito, perché io vengo da quel mondo“, ha detto Fukuhara quando le è stato chiesto se c’è qualche leggenda di Broadway che vorrebbe vedere apparire in Rise of the Pink Ladies. “È per questo che ho iniziato a farlo. Ma in questo mondo penso che Kristen Chenoweth sarebbe incredibile, no? Sarebbe così carina. Ma devo anche dire che, dato che alloggiavo sullo stesso piano ed ero essenzialmente vicina di casa di Titus Burgess… Ho pensato: “Oh mio Dio”. Mi piacerebbe molto vedere anche lui. Non so cosa potrebbe fare o dove potremmo metterlo, ma sarebbe davvero divertente. L’ho visto letteralmente con il suo cesto della biancheria e mi è caduta la mascella. Grazie al cielo avevo la mascherina. Altrimenti mi sarei sentita molto in imbarazzo. Ma i miei bulbi oculari sono usciti dalla testa e poi un giorno l’ho sentito cantare Beyonce. Tipo: ‘Oh, sei così bravo‘”.

I film e le serie imperdibili