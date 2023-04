Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il debutto della serie Grease: Rise of the Pink Ladies ha svelato un legame con il film originale.

Il progetto prodotto per Paramount+ è ambientato nel 1954 e racconta la storia della formazione della prima gang al femminile del Rydell High.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sullo show!

Nel primo episodio si scopre che la sorella minore di Jane Facciano (Marisa Davila) si chiama Fran e il soprannome ricevuto dalla sua amica Betty è “Frenchy”.

La ragazza, ruolo affidato a Madison Elizabeth Lagares, è infatti la futura Pink Lady interpretata nel film cult da Didi Conn.

Betty (Emma Shannon) è inoltre Betty Rizzo, che sul grande schermo aveva il volto di Stockard Channing.

Al termine del primo episodio Jane è in crisi e Frenchy le spiega che avere un’amica come Rizzo è l’unico modo per “sopravvivere” agli anni del liceo, parole che spingono la sorella a formare un gruppo di amiche.

La prima generazione delle Pink Ladies sarà quindi composta da Nancy (Tricia Fukuhara), appassionata di moda che le sue precedenti amiche hanno abbandonato non appena si sono fidanzate, Olivia (Cheyenne Isabel Wells) che ha una cattiva reputazione per aver avuto una relazione con un insegnante, e Cynthia (Ari Notartomaso), che vorrebbe essere membro dei T-Bird ed è stanca che i ragazzi le manchino di rispetto e la sottovalutino.

Jane vuole invece vendicarsi un po’ delle cheerleader infantili del Rydell High e dell’ex fidanzato Buddy.

Che ne pensate del legame tra la serie Grease: Rise of the Pink Ladies e il film?

