L’attore Gregory Itzin, interprete del presidente Charles Logan nella serie 24, è morto all’età di 74 anni, come svelato dal regista e produttore della serie Jon Cassar su Twitter. La triste notizia è stata poi confermata da un portavoce della famiglia.

Il filmmaker ha scritto:

My friend Greg Itzin passed away today.He was one of the most talented actors I had the honor to work with, but more than that he was an all around great guy. He’ll be missed by his 24 family who had nothing but love & respect for him. You made your mark, now Rest In Peace friend pic.twitter.com/IbrhAQXix2— Jon Cassar (@joncassar) July 8, 2022