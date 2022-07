Gremlins: Secrets of the Mogwai, Zach Galligan tra le guest star

La serie animata Gremlins: Secrets of the Mogwai potrà contare sulla presenza tra le guest star di Zach Galligan, interprete di Billy Peltzer nei film cult.

Il progetto prequel debutterà prossimamente su HBO Max al Comic-Con di San Diego 2022 l’attore ha dichiarato:

Non posso dire troppo, ma essendo ambientata negli anni ’20 in Cina, non interpreterò Billy perché non era nato. Quindi interpreterò questo personaggio fantastico. Si è trattata di un’esperienza davvero divertente e fantastica lavorare con un nuovo gruppo di persone creative che offrono unn nuovo sguardo al franchise ed espanderanno la mitologia. Chi lo sa cosa aggiungeranno. Forse aggiungeranno una nuova trasformazione o una nuova regola di cui non conosciamo ancora… Penso che i fan dei Gremlins saranno entusiasti.