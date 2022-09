Grendel: il protagonista Abubakr Ali critica la cancellazione della serie

La cancellazione della serie Grendel da parte di Netflix continua a suscitare polemiche e ora è Abubakr Ali, che ne doveva essere il protagonista, a criticare la scelta.

L’attore era diventato il primo attore arabo musulmano a interpretare un ruolo da protagonista in un adattamento dei fumetti.

Le riprese erano già in corso, ma non erano terminate, tuttavia era già stato girato il materiale necessario a dare vita a otto puntate. I produttori sembra stiano cercando una nuova casa per lo show.

Ali, in un post su Instagram, ha ora dichiarato:

L’attore ha proseguito sottolineando:

Ero realmente eccitato per ciò che questo ruolo avrebbe significato per la mia comunità. Non avrei mai pensato che questo settore avrebbe permesso a qualcuno come me di interpretare un ruolo come questo, in cui una persona araba poteva esistere all’interno della zona grigia tra bene e male. Un ruolo in cui un arabo sullo schermo non sentiva il bisogno di “essere gentile” per assicurare tutti che non sarebbero stati i “cattivi”. In cui un arabo poteva vivere negli spazi della rabbia, vendetta, sensi di colpa e persino desiderio di rivalsa senza essere costretto a dimostrare al pubblico una prova della propria umanità. Semplicemente esistendo, obbligando e mettendo alla prova il pubblico a concedere la loro umanità nello stesso modo in cui hanno fatto con gli attori bianchi impegnati in ruoli simili.