BBC ha annunciato la produzione di Grenfell, una miniserie in tre episodi che racconterà il tragico incendio che ha distrutto la Grenfell Tower di Londra e in cui hanno perso la vita 72 persone.

Il progetto si basa su cinque anni di ricerche, usando i documenti dell’inchiesta e numerose interviste realizzate dal regista e sceneggiatore Peter Kosminsky in collaborazione con il produttore Ahmed Peerbux.

Gli eventi del 14 giugno 2017 saranno narrati da diverse prospettive, esplorando le storie umane di chi è rimasto coinvolto in quella tragedia e l’impatto sui sopravvissuti, sulle famiglie e sulle persone amate di chi ha perso la vita, sui vigili del fuoco e sulla comunità. Gli episodi proveranno a capire le cause della tragedia e come eventi simili possono essere evitati in futuro.

Kosminski ha spiegato:

Alle volte accadono degli eventi nella storia della nostra nazione che ci toccano tutti. L’incendio della Grenfell Tower è uno di quelli. Ricordiamo cosa stavamo facendo quando ne abbiamo sentito parlare, ricordiamo le foto, la copertura mediatica. E tuttavia, nonostante tutto questo e le tante pagine di giornali e le ore in tv dedicate alla storia, possiamo essere rimasti senza avere le idee chiare riguardanti quello che è accaduto, cosa è andato storto. Nella nostra serie drammatica proviamo a farci strada tra ore di testimonianze pubbliche e interviste originali condotte dal nostro team, per raggiungere il cuore di questa catastrofe: come una cosa simile possa essere accaduta e come possiamo evitare che si ripeta.

Peerbux ha aggiunto:

Stiamo lavorando su questo progetto da oltre cinque anni ora ed è giusto perché dopo in evento così terribile, che ha lasciato il segno nella psiche della nazione, dovrebbe essere affrontato con rigore e non essere affrettato. Siamo immensamente grati nei confronti degli uomini e delle donne che hanno condiviso le loro storie con noi e ci hanno fatto entrare nelle loro vite, non potremmo possibilmente sperare di onorare le loro esperienze senza il tempo e la fiducia che ci hanno dato.

Fonte: Variety