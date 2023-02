Grey’s Anatomy 19: ecco come è uscita di scena Meredith nell’episodio I’ll Follow the Sun

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Grey’s Anatomy ha mostrato nella midseason première della stagione 19, episodio intitolato I’ll Follow the Sun, l’uscita di scena di Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo.

La puntata è stata scritta da Krista Vernoff e diretta da Debbie Allen.

Ecco i dettagli dell’ultima giornata trascorsa a Seattle dalla protagonista, ovviamente non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

Maggie e Winston sono riusciti a compiere un intervento unico nel suo genere, e molto pericoloso, operando un neonato. I due personaggi hanno però poi avuto una dura discussione riguardante il proprio futuro. Lucas, invece, si stava tormentando per non aver salvato un paziente e per l’addio di Meredith. La protagonista ha compiuto un’ultima operazione quando la famosa autrice Tessa Hobbes (Patricia Richardson) è tornata in ospedale, con un’emorragia interna. Meredith e Nick hanno unito le forze, ma non sono riusciti a salvare la donna.

I due personaggi hanno affrontato anche i problemi della loro relazione. Nick è andato nell’ufficio di Meredith per chiedere perché non ha risposto alle sue telefonate e ha deciso di trasferirsi senza parlarne con lui, mentre lei ha ricordato quando gli aveva detto che lo amava, senza ricevere risposta, e incolpandolo di non voler far compiere alla loro relazione dei passi in avanti. Nick, convinto che Meredith lo stia incolpando della fine della loro relazione, si è poi allontanato.

La coppia ritorna ad affrontare i propri problemi dopo la morte di Tessa, quando Nick ammette che odia tutto della giornata che sta vivendo e cerca di spiegarle perché affronta ogni situazione con calma e lentezza, sostenendo che la sua professione lo abbia portato ad aspettare. Meredith ha però replicato: “Ti voglio nella mia vita se vuoi farne parte, ma, se devo scegliere, sceglierò me, sceglierò i miei figli e quello che è meglio per noi e non ti implorerò di amarmi”.

Nick è quindi stato mostrato in un bar insieme a Taryn, che gli ha consigliato di non perdere la donna che ama e correre da lei. Quando è arrivato in ospedale, tuttavia, il chirurgo ha scoperto che Meredith se ne era già andata in aeroporto, venendo poi bloccato dal traffico e provando quindi a dichiarare i propri sentimenti al telefono. Nick ha confessato di amarla fin dal primo giorno che l’ha incontrata e di aver amato ogni giornata trascorsa al suo fianco. Meredith, nonostante avesse sentito ogni parola, ha mentito dichiarando che non riusciva a sentirlo e l’aereo stava per decollare, aggiungendo che lo avrebbe richiamato.

La puntata si è quindi conclusa con Lucas, Simone e Mika nella stessa casa in cui Meredith, nel pilot, si risvegliava dopo aver incontrato per la prima volta Derek. Benson e Jules hanno invece avuto un momento di passione in un ufficio dell’ospedale.

Nel montaggio finale della puntata Meredith viene mostrata mentre legge l’ultimo libro scritto da Tessa ai figli, avendo trovato il manoscritto nella sua borsa. Tra le pagine la protagonista sottolinea di aver combattuto, aver salvato vite, essere stata salvata, essere stata ferita, aver perso le persone che ama e vissuto incredibili avventure, imparando che non esiste un lieto fine, tranne nel caso in cui essere felici significhi che siamo ancora vivi e il sole sorge ancora. L’autrice aveva aggiunto che “con ogni alba arriva la possibilità di felicità e anche di avere il cuore spezzato. E, alle volte, sono intrecciati tra di loro. Fino a quando il sole sorge sulla tua vita ci saranno nuovi draghi da affrontare. Quindi la fine della mia storia non ha nessun tipo di lieto fine perché sono ancora viva, sono ancora qui e il sole sorge ancora sulla mia vita”.

Ellen Pompeo sarà coinvolta nei prossimi episodi come voce narrante e Meredith tornerà in scena nel season finale di Grey’s Anatomy. L’attrice dovrebbe essere inoltre apparire nella stagione 20 in caso di rinnovo da parte di ABC.

Che ne pensate di come Meredith è uscita di scena nella stagione 19 di Grey’s Anatomy? Lasciate un commento!

