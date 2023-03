Kelly McCreary ha annunciato che dirà addio a Grey’s Anatomy in occasione dell’episodio che andrà in onda il 13 aprile sugli schermi di ABC.

L’attrice interpreta la sorellastra di Meredith Grey, Maggie Pierce, e dovrebbe lasciare Seattle dopo la fine del suo matrimonio con il dottor Winston Ndugu.

In un comunicato Kelly spiega:

Dopo nove stagioni sto salutando Maggie e la sua famiglia del Grey Sloan. Far parte di un’istituzione televisiva così leggendaria è stato un grande onore… Sarò per sempre grata nei confronti di Shonda Rhimes, Krista Vernoff e ABC per l’opportunità e in quelli degli incredibili fan per il loro sostegno pieno di passione.

L’attrice ha aggiunto:

Trascorrere nove anni esplorando un personaggio in tutte le sue sfumature, raggiungendo un pubblico globale con delle storie in grado di lasciare un impatto, è un dono raro. Mi ha permesso di avere un’opportunità di collaborare, imparare ed essere ispirata da innumerevoli artisti brillanti davanti e dietro la telecamera. Interpretare Pierce è stata una delle vere gioie della mia vita e me ne vado con una profonda gratitudine per tutti i passi di questo percorso. Sono entusiasta per questo prossimo capitolo e per quello che riserva il futuro.