Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 19 di Grey’s Anatomy ha mostrato l’uscita di Maggie Pierce, interpretata da Kelly McCreary e l’attrice ha commentato il suo saluto alla serie.

Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni su quanto accaduto!

Nell’episodio andato in onda il 13 aprile, la sorellastra di Meredith parte dopo aver accettato un nuovo lavoro a Chicago. La giovane saluta i suoi colleghi e anche il padre Richard che le dà un regalo: un porta biglietti da visita con la forma della panchina dove si trovavano quando hanno scoperto che era sua figlia.

Maggie ha compiuto un altro miracolo medico con Winston e hanno salvato una donna che aveva un tumore vicino al cuore. Dopo l’intervento i due trascorrono la notte insieme, tuttavia Maggie non ha intenzione di cambiare idea sulla partenza.

Kelly, intervistata da Deadline, ha spiegato che alla fine della diciottesima stagione, Maggie e Winston erano in crisi e continuava a pensare che la serie mostri delle persone che arrivano all’ospedale, maturano, imparano molto tramite delle dure lezioni e migliorano se stesse, per poi andarsene. Maggie, secondo la sua interprete, era arrivata al Grey Sloan per scoprire qualcosa in più sulla sua famiglia e su se stessa. L’attrice ha sottolineato:

Ogni stagione mi sono chiesta la stessa domanda: ‘Maggie ha scoperto quello che vuole, ha una nuova domanda?’. Mi sono chiesta che difficoltà stesse affrontando, le domande che stava avendo sulla compatibilità con il marito erano in realtà quesiti su se stessa e su quello che voleva realmente, e ho pensato che forse fosse un segno che era arrivato il momento per andare avanti. E quindi sono andata dalla showrunner Krista Vernoff e ho detto ‘Penso che sia il momento che Maggie vada avanti’.

McCreary non sapeva che anche Ellen Pompeo avrebbe dato temporaneamente addio alla serie e non ha avuto alcuna richiesta agli sceneggiatori, sarebbe stata disposta anche a una morte del suo personaggio:

Ma avevano qualcosa di diverso in mente, e penso che sia realmente legato al mantenere il percorso che ha compiuto Maggie nella serie, al fatto che stia diventando sempre di più se stessa mentre scopre chi è. Mi sono sempre chiesta se ci fosse una parte di lei che si sia dimenticata della sua ambizione giovanile, il suo genio o il suo talento e potrebbe essere qualcosa che è riemerso in lei. Non è stata la mia idea farla andare via, ma sono stata consultata con la proposta e ho pensato che fosse un’idea grandiosa. Ne sono stata realmente felice.

La decisione di Maggie di dare priorità alla sua carriera, secondo la sua interprete, è stata piuttosto dolorosa:

Lei è sempre stata alimentata da questa passione per la medicina, per la scienza. Penso sia semplicemente deludente che non puoi essere tutto ciò che vuoi e avere ciò che desideri nella vita, non in contemporanea almeno. Quindi sì, penso che essendo una perfezionista, le si spezzi il cuore ad aver fallito. Ed è doloroso non potere fare tutto cil che diceva avrebbe fatto. Ma penso che ci sia ancora speranza che si risolva la situazione e forse, una volta che Maggie ha capito come affrontare questa ambizione, forse può sistemarsi, essere felicemente innamorato con qualcuno in futuro, in qualche altro universo.

Entro la fine della diciannovesima stagione, tuttavia, Maggie tornerà in scena e ci saranno alcune scene con lei e Winston. I due personaggi hanno condiviso un enorme successo e, secondo Kelly, entrambi hanno risvegliato la propria ambizione. L’attrice è convinta che stiano intraprendendo un percorso positivo grazie al lavoro compiuto insieme.

McCreary ha sottolineato che Maggie ha sempre dei dubbi sulle proprie relazioni e non sa realmente come affrontarle. Per questo la giovane ha avuto dei dubbi, non sapendo se il suo rapporto con Winston fosse realmente finito. Maggie chiede quindi aiuto a Richiard perché non sa come affrontare la questione.

L’ultima scena che Kelly ha girato, perché è stata posticipata più volte a causa del meteo, è stata quella con Caterina Scorsone, interprete di Amelia, quando prendono un caffé. Dopo la fine delle riprese l’attrice si è eozionata molto. McCreary tornerà comunque sul set per girare il finale di stagione, ma il tempo trascorso nel girare la serie è stato molto importante:

Sembra quasi che sia cresciuta lì, sono diventata una donna. Sono una persona diversa rispetto a quando abbiamo iniziato. Sono certamente un’attrice diversa da quando ho iniziato. Sono una madre, sono una moglie. In quel periodo di tempo è accaduto molto e tutte quelle persone erano lì con me, il cast, la troupe e tutto il resto.

Kelly McCreary ha sottolineato che dal suo punto di vista la porta è sempre aperta per un possibile ritorno:

Non è morta e ha ancora membri della famiglia e amici e Seattle, quindi se volessero che tornassi, lo farei umilmente e con gratitudine perché, come ho detto, questo arco narrativo si è chiuso ma è ancora profondamente connessa a Seattle e alla famiglia del Grey Sloan, quindi la porta è certamente aperta dal mio lato.

Fonte: Deadline