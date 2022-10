Grey’s Anatomy 19: Patrick Dempsey apparirà nei nuovi episodi? La risposta della showrunner

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La première della stagione 19 di Grey’s Anatomy potrebbe aver gettato le basi per un ritorno di Patrick Dempsey in alcune scene flashback.

Non proseguite, ovviamente, se non volete anticipazioni su quanto mostrato nella puntata!

Derek Shepherd ha perso la vita nella stagione 11 del medical drama in un incidente in auto. Recentemente, tuttavia, Dempsey è apparso in alcune scene grazie al fatto che Meredith, interpretata da Ellen Pompeo, si ritrovava in una situazione medica critica che l’ha portata ad avere delle visioni/allucinazioni in cui parlava con le persone importanti della sua vita, anche quelle che hanno già perso la vita.

Nella première della diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy viene introdotto un nuovo studente di medicina, Lucas Adams (Niko Terho), svelando che è uno dei nipoti di Derek. Nelle prossime puntate, inoltre, apparirà più volte Kate Walsh con il ruolo di Addison, la prima moglie di Derek, ed è ancora presente Amelia (Caterina Scorsone), la sorella del dottore.

Il fatto che Lucas sia stato influenzato dall’esempio di Derek, decidendo di seguirne le orme, ha fatto sperare ai fan che Dempsey sia coinvolto in qualche modo nella produzione della nuova stagione.

LA showrunner Krista Vernoff ha ora dichiarato che non si è ancora parlato di questa eventualità, aggiungendo però:

Mai dire mai. Dirò questo. Attualmente non ci sono state conversazioni, ma non posso escluderlo.

Che ne pensate della possibilità di un ritorno di Patrick Dempsey nella stagione 19 di Grey’s Anatomy? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline