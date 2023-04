Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio della stagione 19 di Grey’s Anatomy che andrà in onda giovedì 4 maggio sugli schermi di ABC, debutterà un nuovo personaggio affidato a Sam Page.

L’attore, in precedenza tra gli interpreti di The Bold Type e Mad Men, avrà la parte di Sam Sutton, un nuovo paziente che, nonostante sia seriamente ferito, mantiene il suo senso dell’umorismo.

Il personaggio viene descritto come un pilota dell’aviazione che affronta i traumi delle conseguenze di un incidente avvenuto mentre faceva base jumping. Il giovane rimane comunque affascinante.

La puntata si intitolerà Come Fly With Me e la sinossi svela che Link (Chris Carmack) sarà alle prese con i dubbi mentre si prepara per un’importante operazione. Il medico è infatti alle prese con le conseguenze della morte della star del football Tank mentre lo stava operando.

Il sito TVLine ipotizza che Sam potrebbe ottenere l’attenzione di Jo, che non ha ancora iniziato una relazione con Link, o Jules, che sostiene di non avere una storia con Blue dichiarando che stanno solo facendo sesso.

Che ne pensate del personaggio affidato a Sam Page in Grey’s Anatomy? Vi incuriosisce la sua storia?

Potete rimanere aggiornati sulla serie, da poco rinnovata per una ventesima stagione, grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine



