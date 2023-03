Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 19×11 di Grey’s Anatomy, intitolato Training Day, si è interrotto con un cliffhanger che ha lasciato in sospeso il destino di uno dei personaggi principali.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nell’episodio Addison Montgomery (Kate Walsh) è tornata a Seattle per un seminario in cui veniva dato spazio al lavoro, in campo ginecologico, dell’ospedale Sloan Memorial e della dottoressa. All’esterno della struttura, invece, c’era una protesta anti-aborto. Negli ultimi minuti, Addison e gli altri medici sono stati accompagnati verso un’uscita laterale per evitare le proteste. Quando tutti sembravano al sicuro, tuttavia, una macchina è apparsa in scena e ha investito Addison e una giovane studentessa.

Il destino di Addison verrà rivelato la prossima settimana.

Kim Raver, regista della puntata, ha spiegato:

Era realmente importante creare quella tensione legata al fatto che non sappiamo, perché penso ci sia qualcosa di realmente drammatico. Abbiamo avuto così tante cose che accadevano in questo episodio e volevo realmente quel momento in cui tutti stanno in pratica tirando un sospiro di sollievo, come se fosse la calma dopo la tempesta, e dopo accade questa grande cosa. Qualcuno ha detto che ha guardato la scena e ha urlato, e poi è scoppiato a piangere, perché era così sconvolgente, reazione che amo.

L’attrice e regista ha ribadito:

Quella era la mia intenzione, non per sconvolgere e basta, ma per raccontare realmente la storia di quello che stanno affrontando i medici in questo periodo. Volevo inoltre fosse un’esperienza davvero viscerale.

