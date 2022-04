ha lodatoper aver apertamente criticato le ore di lavoro previste per il cast didurante le prime stagioni del medical drama.

Durante un episodio del podcast Tell Me, l’interprete di Meredith ha spiegato:

In passato eravamo abituati a lavorare una quantità folle di ore. Mi ricordo che Heigl ha detto qualcosa durante un talk show sugli orari pazzi che ci vedevano impegnati a lavorare e aveva ragione al 100%. E se lo avesse detto ora sarebbe stata un’eroina.

Ellen ha quindi aggiunto:

La star di Grey’s Anatomy ha quindi ribadito:

La verità è che è onesta al 100% ed è assolutamente corretto quello che ha detto. Ha avuto gli attributi nel dirlo. E stava dicendo la verità. Non stava mentendo!

Katherine aveva compiuto i commenti nel 2009 durante il talk show di David Letterman. La serie era arrivata alla sua sesta stagione e l’attrice aveva dichiarato di essere stata recentemente sul set per 17 ore in un solo giorno:

Ellen ha successivamente spiegato che la maggior parte del cast era disposto a sopportare le tempistiche previste per la produzione perché ci si trovava in una situazione particolare:

Kate Walsh, intervenendo sull’argomento, ha sottolineato:

Non c’è niente di umano nelle ore di lavoro previste: sono adatte a una macchina, come se ci fosse una telecamera, un microfono e si debba andare sempre avanti, e non porta a nessun tipo di abitudini salutari.