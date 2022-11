Ellen Pompeo ha ringraziato i fan di Grey’s Anatomy prima che Meredith Grey esca di scena durante la stagione 19, rassicurando però gli spettatori anticipando che ritornerà in futuro nel medical drama.

L’attrice, con un post su Instagram, si è rivolta ai fan che considera “i migliori al mondo” e ha sottolineato:

Sono eternamente grata e onorata dall’amore e sostegno che avete tutti dimostrato a me, Meredith Grey, e allo show per 19 stagioni!

Ellen ha quindi ricordato a chi segue la serie che non è la prima volta che vedono andarsene uno dei protagonisti:

Sapete che lo show deve andare avanti e tornerò decisamente per qualche visita. Con molto amore e immensa gratitudine, vi voglio bene.

Meredith Grey smetterà di essere una presenza regolare nella serie dopo l’episodio intitolato I’ll Follow the Sun che sarà trasmesso sugli schermi americani il 23 febbraio. La puntata è stata scritta da Krista Vernoff e mostrerà la protagonista mentre decide di trasferirsi a Boston per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. Meredith, tuttavia, ritornerà in scena in occasione del finale di stagione.

Fonte: Instagram