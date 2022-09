Venerdì Ellen Pompeo ha rilasciato le prime dichiarazioni sul fatto che a partire dalla prossima stagione di Grey’s Anatomy la sua presenza sarà ridotta. Come riportato in esclusiva da Deadline il mese scorso, la Pompeo apparirà in soli otto episodi della 19esima stagione della serie di punta della ABC. L’attrice ne approfitterà per recitare e produrre a livello esecutivo una serie limitata di otto episodi, “Orphan,” per Hulu.

“[Grey’s] continuerà ad andare bene anche senza di me – farò ancora la voce fuori campo“, ha dichiarato Ellen Pompeo a Deadline sul red carpet della cerimonia Disney Legends al D23 Expo, confermando che farà ancora la voce narrante della serie nel ruolo di Meredith. L’attrice ha poi detto che spera che i suoi fan continuino a sostenerla e che diano un’occhiata alla nuova serie Hulu, in cui interpreta il ruolo di una mamma in un drama ispirato alla vera storia di Natalia Grace, di origine ucraina, e dei suoi genitori adottivi statunitensi che sostenevano che fosse un’adulta sociopatica che fingeva di essere una bambina. “Ci metterò lo stesso cuore e la stessa passione”.

La Pompeo, che rimane produttrice esecutiva di Grey’s Anatomy, ha anche rivelato quando tornerà nello show nei panni di Meredith dopo essersi presa una pausa per girare la serie di Hulu.

“E tornerò in Grey’s per il finale, e vedremo se riusciremo a continuare“, ha detto. “Sarò sempre parte di quello show – sono una produttrice esecutiva di quello show, ho passato due decenni della mia carriera in quello show, è il mio cuore e la mia anima, e non me ne andrò mai veramente finché quello show andrà in onda“.

La Pompeo ha anche detto che la prossima stagione sarà quella della prossima generazione di Grey’s. In uno dei più grandi rinnovamenti del cast dello show, che si è reinventato più volte nel corso della sua storia con importanti cambiamenti di cast, cinque nuovi arrivi si uniranno al cast della prossima stagione: Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho e Midori Francis.

“Stiamo davvero cercando di creare la prossima generazione“, ha detto. “Sono davvero entusiasta per loro: sono attori davvero fantastici. Sono davvero entusiasti di essere lì e di raccontare queste storie“.

“Aiuta tutti noi che siamo stati lì fin dall’inizio – aiuta a mantenere il tutto nuovo e fresco, quindi siamo davvero grati a tutti loro“.