Ellen Pompeo non ha esitato a criticare la serie Grey’s Anatomy di cui è protagonista dichiarando che c’è ancora molto da migliorare per quanto riguarda il modo in cui vengono rappresentate le questioni sociali.

L’interprete di Meredith Grey, nel nuovo episodio del suo podcast Tell Me, ha spiegato:

Se avessi un desiderio sarebbe onestamente che la serie predicasse un po’ di meno in un episodio su certe cose. I crimini motivati dall’odio nei confronti delle persone asiatiche è un argomento che abbiamo affrontato nella scorsa stagione che è stato davvero emozionante. Penso che mi piacerebbe vedere accadere le cose in modo un po’ più sottile e nel corso del tempo. Vorrei fossero cose sviluppate in maniera consistente invece che colpirti solo per un’ora per poi non parlarne mai più.

Ellen Pompeo ha quindi sottolineato:

Vorrei che si potessero affrontare queste questioni sociali che sono importanti e che fossero dei temi ricorrenti.

